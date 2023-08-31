​«Мальорка» запросила информацию по защитнику «Арсенала»

Защитник Роб Холдинг может покинуть «Арсенал» перед закрытием трансферного окна. Как сообщает в социальных сетях авторитетный инсайдер Фабрицио Романо, в четверг информацию по трансферу 27-летнего футболиста у «канониров» запросила «Мальорка». Переговорный процесс будет продолжаться.

Стоит сказать, что трансферное окно в ведущих европейских лигах закрывается в первый вечер осени – 1 сентября.

Роб Холдинг оценивается специалистами авторитетного портала transfermarkt в 8 миллионов евро. За «Арсенал» защитник выступает с лета 2016 года после трансфера из «Болтона».