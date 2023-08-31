Действующий чемпион Шотландии «Селтик» арендовал у «Ливерпуля» 26-летнего центрального защитника Натаниэля Филлипса, сообщает пресс-служба нового клуба футболиста. Срок арендного соглашения рассчитан всего лишь до наступления нового календарного года.

Рыночная стоимость футболиста по оценке портала Transfermarkt на данный момент составляет 4 млн евро.

Напомним, что Филлипс является воспитанником «Болтона» и академии мерсисайдцев. Но в рамках прошлого сезона он провёл за свой клуб лишь пять официальных матчей во всех турнирах.

После трёх стартовых туров Шотландской премьер-лиги «келты» с семью баллами возглавляют турнирную таблицу первенства.