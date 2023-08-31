Английский «Вулверхэмптон» усилил состав 24-летним защитником «Жироны» Сантьяго Буэно. О трансфере официально сообщает пресс-служба «волков», длительность контракта между игроком и клубом АПЛ пока что не раскрыта. По данным Transfermarkt, «Вулверхэмптон» заплатил «Жироне» за новичка 12 млн евро.

24-летний Буэно начал свою карьеру в родном Уругвае в академии «Пеньяроля». В 2017 году перебрался в систему «Барселоны», за дубль каталонцев выступал на протяжении двух лет, уходя в 2018 году в аренду в «Пераладу».

В 2019 году отправился на постоянной основе в другой каталонский клуб – «Жирону», в которой выступал по сегодняшний день. В минувшем сезоне провёл за клуб 34 матча Ла Лиги, оформил один ассист.