Лондонский «Челси» отправил в очередную аренду своего воспитанника, 21-летнего атакующего полузащитника Фаустино Анджорина. Его новым клубом на ближайший сезон станет «Портсмут», что выступает ныне в третьем по силе футбольном дивизионе Англии.

Напомним, что российскому болельщику Анджорин известен как экс-игрок московского «Локомотива». Цвета «красно-зелёных» англичанин защищал в сезоне-2021/22. Тогда в сентябре 2021 года он перешёл в «Локо» в рамках аренды, а уже 30 января следующего календарного года покинул клуб.

После в карьере футболиста случилось ещё две аренды – обе в английский «Хаддерсфилд Таун».