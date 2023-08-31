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«Челси» отправил Анджорина в очередную аренду официально

31 Августа 2023 • 18:02 Комментировать
Челси
...
Ноттингем Форест
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02.09 17:00

Лондонский «Челси» отправил в очередную аренду своего воспитанника, 21-летнего атакующего полузащитника Фаустино Анджорина. Его новым клубом на ближайший сезон станет «Портсмут», что выступает ныне в третьем по силе футбольном дивизионе Англии.

Напомним, что российскому болельщику Анджорин известен как экс-игрок московского «Локомотива». Цвета «красно-зелёных» англичанин защищал в сезоне-2021/22. Тогда в сентябре 2021 года он перешёл в «Локо» в рамках аренды, а уже 30 января следующего календарного года покинул клуб.

После в карьере футболиста случилось ещё две аренды – обе в английский «Хаддерсфилд Таун».

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Портсмут Фаустино Анджорин трансферы футбола - лето 2023 Трансферы футбола состоявшиеся - лето 2023
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