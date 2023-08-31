​Палинья тренировался с «Фулхэмом» на фоне желания перейти в «Баварию»

Полузащитник Жоау Палинья хочет перебраться в «Баварию» до закрытия летнего трансферного окна. Тем не менее, 28-летний португалец продолжает выполнять свой контракт с «Фулхэмом» - в четверг утром Палинья тренировался с командой. Информацию подтвердил главный тренер лондонской команды Марку Силва, о чём рассказывает Sky Sports.

Ранее сообщалось, что «Бавария» уже договорилась с Палиньей об условиях долгосрочного контракта. Футболист надеется, что «Фулхэм» даст зелёный свет на его переезд в Мюнхен.

Жоау Палинья играет за «Фулхэм» с июля 2022 года. Специалисты авторитетного портала transfermarkt оценивают игрока в 40 миллионов евро.