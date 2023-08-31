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​«Бавария» договорилась с Палиньей

31 Августа 2023 • 17:50 Комментировать

«Бавария» достигла устной договорённости с Жоау Палиньей. Гранд Бундеслиги согласовал с 28-летним португальцем долгосрочный контракт – как минимум до конца сезона 2027/2028. Об этом рассказывает немецкий Sky Sport.

Отмечается, что «Бавария» готова заплатить за Палинью от 50 до 60 миллионов евро. Футболист сообщил «Фулхэму» и лично главному тренеру команды Марку Силве о желании перебраться в мюнхенский клуб.

Жоау Палинья провёл в «Фулхэме» почти 14 месяцев. За это время португальский хавбек принял участие в 43 официальных матчах, в которых записал на свой счёт пять голов.

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Фулхэм Бавария Жоау Палинья трансферы футбола - лето 2023
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