​«Бавария» договорилась с Палиньей

«Бавария» достигла устной договорённости с Жоау Палиньей. Гранд Бундеслиги согласовал с 28-летним португальцем долгосрочный контракт – как минимум до конца сезона 2027/2028. Об этом рассказывает немецкий Sky Sport.

Отмечается, что «Бавария» готова заплатить за Палинью от 50 до 60 миллионов евро. Футболист сообщил «Фулхэму» и лично главному тренеру команды Марку Силве о желании перебраться в мюнхенский клуб.

Жоау Палинья провёл в «Фулхэме» почти 14 месяцев. За это время португальский хавбек принял участие в 43 официальных матчах, в которых записал на свой счёт пять голов.