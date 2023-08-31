​«Манчестер Юнайтед» может арендовать Регилона

«Манчестер Юнайтед» до закрытия летнего трансферного окна рассчитывает заполучить нового футболиста на позицию левого защитника. Гранд Премьер-лиги хочет подписать Марка Кукурелью из «Челси», но провернуть эту сделку будет сложно. В сложившейся ситуации «красные дьяволы» всерьёз рассматривают возможность аренды у «Тоттенхэма» Серхио Регилона. Об этом на своих страницах рассказывает The Athletic.

Серхио Регилону 26 лет, специалисты авторитетного портала transfermarkt оценивают футболиста в 10 миллионов евро.

Отметим, что в прошлом сезоне Регилон выступал за «Атлетико» на правах аренды.