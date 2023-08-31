​«Абсурд»: В УЕФА не поддерживают подход АПЛ к добавленному времени

В Англии решили увеличить количество чистого игрового времени за матч. Теперь судьи внимательнее следят за остановками в игре и добавляют больше времени. Комментарий на этот счёт дал Звонимир Бобан, который в УЕФА руководит отделом футбола.

«Это абсурд. Для благосостояния игроков это большая трагедия, потому что они добавляют к матчам 12, 13, 14 минут! Могу сказать по своему опыту, что игроки – особенно полузащитники – очень устают в последние полчаса, а потом кто-то приходит и добавляет ещё 15 минут.

Это безумие! Мы со своей стороны не будем этого делать. Наши рекомендации будут другими», - слова Бобана приводит портал Goal.