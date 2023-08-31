​Два европейских клуба пытаются подписать Коутиньо

Атакующий полузащитник Филиппе Коутиньо может покинуть «Астон Виллу» в ближайшие дни. Как сообщает в социальных сетях авторитетный инсайдер Фабрицио Романо, с бирмингемским клубом по вопросу трансфера Коутиньо в четверг связались «Бетис» и «Бешикташ».

Отмечается, что «Астон Вилла» готова расстаться с Коутиньо. Теперь своё слово должен сказать сам 31-летний бразилец.

Стоит сказать, что специалисты авторитетного портала transfermarkt оценивают Филиппе Коутиньо в 10 миллионов евро. За «Астон Виллу» Коутиньо провёл 43 матча, в которых забил шесть голов и отдал три результативных паса на партнёров.