«Челси» сделал предложение «Коринтиансу» о покупке 17-летнего бразильца

«Челси» сделал официальное предложение «Коринтиансу» о покупке 17-летнего полузащитника Габриэля Москардо. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо.

По информации источника, «Коринтианс» намерен заработать на продаже своего футболиста 25 миллионов евро и сделать этот трансфер рекордным для клуба.

Отметим, что на взрослом уровне Москардо успел провести лишь 10 матчей, не отметившись в них результативными действиями. Портал Transfermarkt оценивает молодого бразильца в 1,5 миллиона евро.

После трёх туров текущего розыгрыша АПЛ «Челси» расположился на 10-м месте в турнирной таблице, набрав четыре очка. Свой следующий матч «синие» проведут 2 сентября против команды «Ноттингем Форест». Начало — в 17:00 по московскому времени.