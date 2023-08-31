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«Челси» сделал предложение «Коринтиансу» о покупке 17-летнего бразильца

31 Августа 2023 • 15:39 Комментировать
Челси
...
Ноттингем Форест
1 1.40 X 4.90 2 8.50
02.09 17:00

«Челси» сделал официальное предложение «Коринтиансу» о покупке 17-летнего полузащитника Габриэля Москардо. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо.

По информации источника, «Коринтианс» намерен заработать на продаже своего футболиста 25 миллионов евро и сделать этот трансфер рекордным для клуба.

Отметим, что на взрослом уровне Москардо успел провести лишь 10 матчей, не отметившись в них результативными действиями. Портал Transfermarkt оценивает молодого бразильца в 1,5 миллиона евро.

После трёх туров текущего розыгрыша АПЛ «Челси» расположился на 10-м месте в турнирной таблице, набрав четыре очка. Свой следующий матч «синие» проведут 2 сентября против команды «Ноттингем Форест». Начало — в 17:00 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Коринтианс трансферы футбола - лето 2023 Габриэль Москардо
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