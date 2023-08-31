«Севилья» была готова подписать Фати, но игрок выбрал «Брайтон»

Нападающий «Барселоны» Ансу Фати мог отправиться в другую команду из испанской Ла Лиги, но в итоге решил перебраться в Английскую премьер-лигу. По информации от Relevo, «Севилья» была готова подписать Ансу, но тот вместе со своим агентом Жорже Мендешем принял решение перебраться в «Брайтон».

Напомним, «чайки» арендуют футболиста на один сезон и будут покрывать большую часть его зарплаты. «Барселона» согласилась отпустить Фати, так как уход игрока может открыть двери для трансфера Жоау Фелиша из мадридского «Атлетико», который тоже рассчитывает перейти на правах аренды.

Фати не получал достаточного количества игровой практики в «Барселоне», поэтому согласился уйти в аренду.