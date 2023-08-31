Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Севилья» была готова подписать Фати, но игрок выбрал «Брайтон»

31 Августа 2023 • 15:23 Комментировать
Брайтон
...
Ньюкасл
1 2.65 X 3.95 2 2.50
02.09 19:30

Нападающий «Барселоны» Ансу Фати мог отправиться в другую команду из испанской Ла Лиги, но в итоге решил перебраться в Английскую премьер-лигу. По информации от Relevo, «Севилья» была готова подписать Ансу, но тот вместе со своим агентом Жорже Мендешем принял решение перебраться в «Брайтон».

Напомним, «чайки» арендуют футболиста на один сезон и будут покрывать большую часть его зарплаты. «Барселона» согласилась отпустить Фати, так как уход игрока может открыть двери для трансфера Жоау Фелиша из мадридского «Атлетико», который тоже рассчитывает перейти на правах аренды.

Фати не получал достаточного количества игровой практики в «Барселоне», поэтому согласился уйти в аренду.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Барселона Севилья Брайтон Ансу Фати трансферы футбола - лето 2023
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
БРАЙТОН НЬЮКАСЛ
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 31 Августа
15:23 · Англия. Премьер-лига
«Севилья» была готова подписать Фати, но игрок выбрал «Брайтон»
14:36 · Англия. Премьер-лига
«Бёрнли» хотел арендовать Эрика Дайера, «Тоттенхэм» уже дал ответ
14:29 · Англия. Премьер-лига
«Фиорентина» готова отпустить Амрабата в аренду в «Манчестер Юнайтед» с условием
13:51 · Англия. Премьер-лига
​«Бавария» запрашивает около 30 млн евро за Гравенберха – «Ливерпуль» работает
13:17 · Англия. Премьер-лига
​«Рома» объявила о переходе Лукаку 1 официально
13:16 · Англия. Премьер-лига
Фати готовится вылететь на медосмотр в Брайтон
12:49 · Англия. Премьер-лига
Палинья делает всё возможное, чтобы поскорее перебраться в «Баварию»
12:45 · Англия. Премьер-лига
«Фулхэм» ещё не получал официальных предложений от «Баварии» по трансферу Палиньи
11:55 · Англия. Премьер-лига
«Бавария» продолжает работать над трансфером Палиньи
11:48 · Англия. Премьер-лига
Холанн ответил на вопрос о трансфере в МЛС
11:40 · Англия. Премьер-лига
«Тоттенхэм» до конца трансферного окна может сделать предложение по Галлахеру 1
10:47 · Англия. Премьер-лига
Коул Палмер станет последним новичком «Челси» в это трансферное окно
10:11 · Россия. Премьер-лига
Кассьерра назвал Холанна лучшим игроком прошлого сезона эксклюзив
09:51 · Англия. Премьер-лига
«Барселона» в шаге от подписания топ-нападающего 4
09:30 · Англия. Премьер-лига
Кукурелья находится в шаге от перехода в «Манчестер Юнайтед» 1
Все новости
Рекомендуем