«Бёрнли» хотел арендовать Эрика Дайера, «Тоттенхэм» уже дал ответ

«Бёрнли» обратился к «Тоттенхэму» с целью арендовать Эрика Дайера на один сезон. По информации от журналиста Шарля Эклешаре, «шпоры» отказались продавать футболиста, который выступает за команду с 2014 года.

Отметим, что Дайер способен сыграть в центре обороны и в опорной зоне полузащиты. Ранее футболиста связывали с переходом в мюнхенскую «Баварию» вслед за Гарри Кейном. Тем не менее, «Тоттенхэм» отказался отпускать игрока.

Дайер не выходил на поле в новом розыгрыше Английской премьер-лиги. Контракт футболиста с «Тоттенхэмом» истекает в конце нынешнего сезона. Эрик ранее также был интересен клубам из Саудовской Аравии.