Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Бёрнли» хотел арендовать Эрика Дайера, «Тоттенхэм» уже дал ответ

31 Августа 2023 • 14:36 Комментировать
Бёрнли
...
Тоттенхэм
1 3.90 X 4.00 2 1.88
02.09 17:00

«Бёрнли» обратился к «Тоттенхэму» с целью арендовать Эрика Дайера на один сезон. По информации от журналиста Шарля Эклешаре, «шпоры» отказались продавать футболиста, который выступает за команду с 2014 года.

Отметим, что Дайер способен сыграть в центре обороны и в опорной зоне полузащиты. Ранее футболиста связывали с переходом в мюнхенскую «Баварию» вслед за Гарри Кейном. Тем не менее, «Тоттенхэм» отказался отпускать игрока.

Дайер не выходил на поле в новом розыгрыше Английской премьер-лиги. Контракт футболиста с «Тоттенхэмом» истекает в конце нынешнего сезона. Эрик ранее также был интересен клубам из Саудовской Аравии.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Тоттенхэм Бёрнли Эрик Дайер трансферы футбола - лето 2023
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
БЁРНЛИ ТОТТЕНХЭМ
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 31 Августа
15:23 · Англия. Премьер-лига
«Севилья» была готова подписать Фати, но игрок выбрал «Брайтон»
14:36 · Англия. Премьер-лига
«Бёрнли» хотел арендовать Эрика Дайера, «Тоттенхэм» уже дал ответ
14:29 · Англия. Премьер-лига
«Фиорентина» готова отпустить Амрабата в аренду в «Манчестер Юнайтед» с условием
13:51 · Англия. Премьер-лига
​«Бавария» запрашивает около 30 млн евро за Гравенберха – «Ливерпуль» работает
13:17 · Англия. Премьер-лига
​«Рома» объявила о переходе Лукаку 1 официально
13:16 · Англия. Премьер-лига
Фати готовится вылететь на медосмотр в Брайтон
12:49 · Англия. Премьер-лига
Палинья делает всё возможное, чтобы поскорее перебраться в «Баварию»
12:45 · Англия. Премьер-лига
«Фулхэм» ещё не получал официальных предложений от «Баварии» по трансферу Палиньи
11:55 · Англия. Премьер-лига
«Бавария» продолжает работать над трансфером Палиньи
11:48 · Англия. Премьер-лига
Холанн ответил на вопрос о трансфере в МЛС
11:40 · Англия. Премьер-лига
«Тоттенхэм» до конца трансферного окна может сделать предложение по Галлахеру 1
10:47 · Англия. Премьер-лига
Коул Палмер станет последним новичком «Челси» в это трансферное окно
10:11 · Россия. Премьер-лига
Кассьерра назвал Холанна лучшим игроком прошлого сезона эксклюзив
09:51 · Англия. Премьер-лига
«Барселона» в шаге от подписания топ-нападающего 4
09:30 · Англия. Премьер-лига
Кукурелья находится в шаге от перехода в «Манчестер Юнайтед» 1
Все новости
Рекомендуем