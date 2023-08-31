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«Фиорентина» готова отпустить Амрабата в аренду в «Манчестер Юнайтед» с условием

31 Августа 2023 • 14:29 Комментировать

Полузащитник Софьян Амрабат под занавес трансферного лета может сменить «Фиорентину» на «Манчестер Юнайтед». В последние дни в прессе много писали о том, что «красные дьяволы» из-за проблем с финансовым фэйр-плей предпочитают арендовать 27-летнего марокканца. Как сообщает The Telegraph, «фиалки» готовы отпустить Амрабата на «Олд Траффорд» в аренду, если в соглашении будет прописана опция обязательного выкупа в конце сезона.

Действующий контракт Софьяна Амрабата с «Фиорентиной» рассчитан до конца июня 2024 года, но у клуба есть возможность продлить соглашение ещё на один сезон.


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Евро-Футбол.Ру,
Фиорентина Манчестер Юнайтед Софьян Амрабат трансферы футбола - лето 2023
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