​«Бавария» запрашивает около 30 млн евро за Гравенберха – «Ливерпуль» работает

Полузащитник Райан Гравенберх до закрытия летнего трансферного окна может сменить «Баварию» на «Ливерпуль». Как сообщает немецкий Sky, гранд Бундеслиги запрашивает около 30 миллионов евро за 21-летнего футболиста.

Отмечается, что «Ливерпуль» хочет заполучить Гравенберха, и переговоры продолжаются. Сам футболист желает покинуть «Баварию» - ранее он говорил, что рассчитывал на более важную роль в клубе.

За «Баварию» Райан Гравенберх провёл 34 официальных матча. В них полузащитник записал на свой счёт один гол и один результативный пас на партнёра.