Нападающий Ромелу Лукаку сменил «Челси» на «Рому». Клуб Серии А объявил об аренде 30-летнего бельгийца до конца сезона 2023/2024. В пресс-релизах обоих клубов ничего не сказано об опции выкупа.

За «Рому» Лукаку будет выступать под номером 90.

Отметим, что ранее Ромелу Лукаку уже выступал в Италии за «Интер». Теперь же бельгиец попробует проявить себя в Риме.

В «Роме» Лукаку воссоединился с Жозе Моуринью, под руководством которого он уже играл в «Челси» и «Манчестер Юнайтед»

Ближайший матч чемпионата Италии «Рома» проведёт в пятницу, 1 сентября, - против «Милана» на своём поле.