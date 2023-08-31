Фати готовится вылететь на медосмотр в Брайтон

Нападающий каталонской «Барселоны» Ансу Фати близится к тому, чтобы завершить свой переход в «Брайтон» на правах аренды. Как сообщает журналист Фабрицио Романо, футболист в ближайшее время отправится в Англию на медосмотр.

Напомним, Фати достанется «Брайтону» на правах аренды. «Чайки» будут покрывать 75-80% зарплаты Ансу, что позволит «Барселоне» сэкономить солидную сумму в зарплатной ведомости.

Фати ранее хотел остаться в «Барселоне», но со временем осознал, что не сможет получать стабильную игровую практику из-за большой конкуренции. Ансу настроен как можно лучше проявить себя в Английской премьер-лиге.