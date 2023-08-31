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Палинья делает всё возможное, чтобы поскорее перебраться в «Баварию»

31 Августа 2023 • 12:49 Комментировать
Манчестер Сити
...
Фулхэм
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02.09 17:00

Опорный полузащитник лондонского «Фулхэма» Жоау Палинья всеми силами продвигает свой трансфер в мюнхенскую «Баварию». Журналист Флориан Плеттенберг в социальных сетях сообщает, что португалец делает всё возможное для осуществления своего переезда на «Альянц Арену».

Источник отмечает, что Палинья является самым предпочтительным вариантом на усиление опорной зоны для главного тренера «Баварии» Томаса Тухеля. Сообщается, что переговоры между «Фулхэмом» и «Баварией» продолжаются, но мюнхенский клуб пока не делал официальных предложений.

28-летний Палинья успел провести всего один сезон в Английской премьер-лиге после трансфера прошлым летом.

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Евро-Футбол.Ру,
Фулхэм Бавария Жоау Палинья трансферы футбола - лето 2023
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