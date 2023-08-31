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«Фулхэм» ещё не получал официальных предложений от «Баварии» по трансферу Палиньи

31 Августа 2023 • 12:45 Комментировать
Манчестер Сити
...
Фулхэм
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02.09 17:00

Мюнхенская «Бавария» ещё не обращалась к «Фулхэму» с официальным предложением по трансферу опорного полузащитника Жоау Палиньи. По информации от журналиста Низара Кинселлы, «дачники» ещё не получали предложений по продаже португальца от команды Томаса Тухеля.

Напомним, Палинья стал главной целью «Баварии» на последние дни трансферного окна. Жоау хочет присоединиться к мюнхенскому клубу, но «Фулхэм» будет требовать за него внушительную сумму компенсации.

Палинья ранее также был интересен «Ливерпулю». «Фулхэм» не позволит игроку уйти, если перед продажей не найдёт ему качественную замену.

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Евро-Футбол.Ру,
Фулхэм Бавария трансферы футбола - лето 2023
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