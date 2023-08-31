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«Бавария» продолжает работать над трансфером Палиньи

31 Августа 2023 • 11:55 Комментировать
Манчестер Сити
...
Фулхэм
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02.09 17:00

Мюнхенская «Бавария» не теряет надежд заполучить у «Фулхэма» опорного полузащитника Жоау Палинью. Как сообщает журналист Фабрицио Романо, переговоры между клубами продолжаются, но «дачники» отпустят португальца только в том случае, если сперва найдут ему качественную замену.

Сообщается, что сам Палинья открыт к переходу в «Баварию», но трансфер пока видится сложным. Главный тренер «Фулхэма» Марку Силва до сих пор надеется, что его команде удастся удержать португальца.

Ранее сообщалось, что «Фулхэм» будет требовать за Палинью большую сумму компенсации. «Трансфермаркт» оценивает 28-летнего португальца в 40 миллионов евро.

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Фулхэм Бавария Жоау Палинья трансферы футбола - лето 2023
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