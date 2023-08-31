Холанн ответил на вопрос о трансфере в МЛС

Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанн ответил на вопрос о потенциальном переезде в МЛС.

«Я редко посещаю США, поэтому затрудняюсь ответить. Мне сейчас всего 23 года, а зачастую туда переезжают игроки в возрасте. Я пока не думаю об этом, ведь еще очень молод. Мои мысли об игре за «Манчестер Сити». Я относительно недавно перешел в эту команду», - передает слова норвежского бомбардира Impaulsive.

Холанн стал лучшим голеадором прошлого сезона Английской премьер-лиги, отметившись 36 забитыми мячами. В новом розыгрыше чемпионата страны Эрлинг забил три гола в трех встречах.