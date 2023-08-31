«Тоттенхэм» до конца трансферного окна может сделать предложение по Галлахеру

Лондонский «Тоттенхэм» оценивает возможный трансфер полузащитника Конора Галлахера из лондонского «Челси». По информации от журналиста Мэтта Лоу, в последние дни трансферного окна «шпоры» могут сделать предложение по англичанину.

«Тоттенхэм» сейчас также присматривается к Бреннану Джонсону из «Ноттингем Форест». Команда выбирает между ним и Галлахером, который выходил в стартовом составе «Челси» в каждом из трёх первых туров АПЛ.

Напомним, «пенсионеры» требуют за Галлахера в районе 60 миллионов евро. Пока неизвестно, будет ли готов «Тоттенхэм» заплатить за полузащитника такие деньги.