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«Тоттенхэм» до конца трансферного окна может сделать предложение по Галлахеру

31 Августа 2023 • 11:40 Комментировать
Челси
...
Ноттингем Форест
1 1.40 X 4.90 2 8.50
02.09 17:00

Лондонский «Тоттенхэм» оценивает возможный трансфер полузащитника Конора Галлахера из лондонского «Челси». По информации от журналиста Мэтта Лоу, в последние дни трансферного окна «шпоры» могут сделать предложение по англичанину.

«Тоттенхэм» сейчас также присматривается к Бреннану Джонсону из «Ноттингем Форест». Команда выбирает между ним и Галлахером, который выходил в стартовом составе «Челси» в каждом из трёх первых туров АПЛ.

Напомним, «пенсионеры» требуют за Галлахера в районе 60 миллионов евро. Пока неизвестно, будет ли готов «Тоттенхэм» заплатить за полузащитника такие деньги.

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Евро-Футбол.Ру,
Тоттенхэм Челси Конор Галлахер трансферы футбола - лето 2023
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ЧЕЛСИ НОТТИНГЕМ ФОРЕСТ
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