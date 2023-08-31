Как ломается карьера в социальных сетях: Гринвуд лишился футбола на полтора года, что с ним будет дальше?

Английский футболист Мэйсон Гринвуд покинул «Манчестер Юнайтед» и теперь ждёт любого предложения, чтобы возобновить свою футбольную карьеру. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» рассказывает о ситуации, с Гринвудом.

Кто такой Гринвуд?

Наверное, многие уже успели подзабыть о том, кто вообще такой Мэйсон Гринвуд, учитывая, что полтора года он не появляется на футбольном поле. Тем не менее это один из главных талантов нынешнего английского поколения, хотя теперь реализовать потенциал ему будет довольно сложно.

Воспитанник «Манчестер Юнайтед» блистал на юношеском уровне, забивая голы пачками. Летом 2018 года Гринвуда взяли на предсезонное турне, а 6 марта 2019-го он дебютировал за основу «красных дьяволов» в матче Лиги чемпионов против «ПСЖ». На тот момент ему было 17 лет и 156 дней, что позволило форварду стать самым молодым футболистом клуба, вышедшим в матче главного еврокубка. В сентябре того же года Гринвуд поразил ворота «Астаны» и стал самым юным автором гола «МЮ» в континентальных турнирах.

Постепенно Гринвуд пробился в основу. В 2020-м его стали вызывать в сборную Англии, и нападающий даже попал в расширенный состав команды на Евро-2020, но из-за травмы сыграть не смог. Сезон-2021/22 он начинал игроком основы, забив три гола в трёх стартовых турах, и стал четвёртым (после Майкла Оуэна, Робби Фаулера и Уэйна Руни) футболистом до 20 лет, который отличился 20 раз в Премьер-лиге.

Обвинения в попытке изнасилования, которые были сняты

Карьера 20-летнего форварда, шедшая в гору, остановилась в январе 2022 года. Девушка Гринвуда Харриет Робсон опубликовала в социальных сетях фото- и видеосъёмки побоев, обвинив в них футболиста. «Для всех, кто хочет знать, что Мэйсон Гринвуд делает со мной на самом деле», – гласила подпись.

«МЮ» тут же отстранил футболиста от тренировок, Nike разорвал контракт, а также его удалили из игры FIFA 22. Гринвуда арестовали по подозрению в изнасиловании и причинении телесных повреждений, а позже ему и вовсе добавили угрозы убийством. Футболист был арестован, но выпущен под залог. Примерно тогда же отец Робсон заявил, что телефон девушки взломали, сам Гринвуд был членом семьи, но признал, что отношения молодых людей ухудшились. В октябре 2022-го Гринвуд вновь был арестован за встречу с самой Робсон, что было нарушением нахождения под залог. Тогда же форварду уже официально предъявили обвинения в попытке изнасилования, а также нападении с причинением телесных повреждений.

При этом та встреча была не единственной, как выяснили СМИ. Гринвуд ездил в гости к Робсон, покупал ей подарки, они вновь подписались друг на друга в социальных сетях. 2 февраля 2023 года все обвинения с футболиста были сняты. При этом надо отметить, что это не равно оправданию. Полиция в своём заявлении отметила, что отказ важных свидетелей от показаний и появление новых материалов означали, что больше нет реальной перспективы вынесения обвинительного приговора. В данных обстоятельствах полиция обязана была прекратить дело.

Тем не менее «Манчестер Юнайтед» не стал возвращать Гринвуда к тренировкам, отметив, что будет проводить внутреннее расследование. Прошлый сезон завершился, команда начала готовиться к новому, но нападающего всё так же не допускали к работе с первой командой. История тянулась до августа, когда «МЮ» официально заявил, что Гринвуд покидает клуб.

Где дальше будет играть Гринвуд?

В итоге 21-летний форвард оказался в сложном положении с точки зрения футбольной карьеры. С учётом текущего бэкграунда и отсутствия практики на протяжении полутора лет, невозможно представить, что он окажется в каком-то топовом чемпионате. В Англии, кажется, ему и вовсе пока путь закрыт.

В этой ситуации у Гринвуда есть несколько опций. С одной стороны, он может попробовать всё же реанимировать карьеру и перебраться в менее топовый, но всё же европейский чемпионат, чтобы иметь возможность играть в тех же еврокубках. В Турции, к примеру, никто не будет протестовать против прихода Гринвуда, в этот чемпионат часто приезжают разные enfant terrible. Сообщается про некий вариант в Албании, что ещё более низкое падение с точки зрения футбола, но шанс на подъём.

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Другой вариант для Гринвуда – это не пытаться всерьёз вернуться и бороться с общественным мнением или просто уйти в тень. Ранее сообщалось, что форвард может подписать контракт с клубом из Саудовской Аравии или Китая, где при этом можно неплохо заработать.

Кстати, интересно, как Гринвуд отреагировал бы на приглашение из России. Очевидно, что никаких проблем с общественным мнением в нашей стране по отношению к форварду не будет. При этом тот же «Зенит», например, ищет замену Малкому и готов платить хорошие деньги.

Роман Андреев