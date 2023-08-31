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Коул Палмер станет последним новичком «Челси» в это трансферное окно

31 Августа 2023 • 10:47 Комментировать
Манчестер Сити
...
Фулхэм
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02.09 17:00

Полузащитник «Манчестер Сити» Коул Палмер очень близок к трансферу в лондонский «Челси». Как сообщает журналист Мэтт Лоу, 21-летний англичанин должен стать последним новичком «пенсионеров» в это трансферное окно.

Напомним, за молодого полузащитника, который способен закрыть практически любую позицию в атаке, «Челси» должен заплатить в районе 45 миллионов фунтов. Ещё 5 миллионов «Манчестер Сити» в будущем может получить в виде бонусов.

Этим летом «Челси» потратил свыше 400 миллионов евро на трансферы. В первых трёх турах Английской премьер-лиги команда Маурисио Почеттино добыла всего одну победу.

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Челси Манчестер Сити Коул Палмер трансферы футбола - лето 2023
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