Коул Палмер станет последним новичком «Челси» в это трансферное окно

Полузащитник «Манчестер Сити» Коул Палмер очень близок к трансферу в лондонский «Челси». Как сообщает журналист Мэтт Лоу, 21-летний англичанин должен стать последним новичком «пенсионеров» в это трансферное окно.

Напомним, за молодого полузащитника, который способен закрыть практически любую позицию в атаке, «Челси» должен заплатить в районе 45 миллионов фунтов. Ещё 5 миллионов «Манчестер Сити» в будущем может получить в виде бонусов.

Этим летом «Челси» потратил свыше 400 миллионов евро на трансферы. В первых трёх турах Английской премьер-лиги команда Маурисио Почеттино добыла всего одну победу.