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«Барселона» в шаге от подписания топ-нападающего

31 Августа 2023 • 09:51 Комментировать (1)

Нападающий мадридского «Атлетико» Жоау Фелиш переходит в каталонскую «Барселону», утверждает в своих социальных сетях инсайдер Николо Скира.

Согласно данным журналиста, «сине-гранатовые» находятся в шаге от подписания 23-летнего португальского форварда. В споре за Фелиша чемпион Испании опередил английский «Ливерпуль», который рассматривал Жоау в качестве замены Мохамеду Салаху.

Во второй половине сезона-2022/2023 португалец выступал на правах аренды за лондонский «Челси». Нападающий принял участие в 16 поединках, в которых записал на свой счет четыре забитых мяча.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Барселона Жоау Фелиш трансферы футбола - лето 2023
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Ceroki
31 Августа 2023 в 10:44
Будет как с гризманом
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