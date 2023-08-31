«Барселона» в шаге от подписания топ-нападающего

Нападающий мадридского «Атлетико» Жоау Фелиш переходит в каталонскую «Барселону», утверждает в своих социальных сетях инсайдер Николо Скира.

Согласно данным журналиста, «сине-гранатовые» находятся в шаге от подписания 23-летнего португальского форварда. В споре за Фелиша чемпион Испании опередил английский «Ливерпуль», который рассматривал Жоау в качестве замены Мохамеду Салаху.

Во второй половине сезона-2022/2023 португалец выступал на правах аренды за лондонский «Челси». Нападающий принял участие в 16 поединках, в которых записал на свой счет четыре забитых мяча.