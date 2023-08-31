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Кукурелья находится в шаге от перехода в «Манчестер Юнайтед»

31 Августа 2023 • 09:30 Комментировать
Челси
...
Ноттингем Форест
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02.09 17:00

Защитник лондонского «Челси» Марк Кукурелья находится в шаге от того, чтобы перебраться в «Манчестер Юнайтед». По информации от журналиста Николо Скиры, испанский фуллбек очень близок к трансферу на «Олд Траффорд».

Напомним, главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино не возразил уходу Кукурельи, так как футболист не входит в его планы. «Манчестер Юнайтед» заплатит за аренду около 3 миллионов евро, а также покроет зарплату футболиста.

Год назад «Челси» купил Кукурелью у «Брайтона» за 67 миллионов евро. Марк пока не выходил на поле в стартовом составе в новом розыгрыше Английской премьер-лиги. «Манчестер Юнайтед» берёт испанца в качестве замены Люку Шоу.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Манчестер Юнайтед Марк Кукурелья трансферы футбола - лето 2023
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