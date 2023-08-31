«Барселона» убрала важный пункт в сделке по Канселу

Защитник сборной Португалии и «Манчестер Сити» Жоау Канселу в ближайшее время должен пополнить ряды каталонской «Барселоны». «Сине-гранатовые» арендуют игрока до конца сезона.

Как сообщил в социальных сетях инсайдер Фабрицио Романо, из сделки будет убран важный пункт. Каталонский гранд решил не выкупать игрока по завершении арендного договора. Таким образом чемпион Испании хочет обойти риски, связанные с финансовых фэйр-плей.

Во второй части прошлого сезона Канселу выступал на правах аренды за мюнхенскую «Баварию». 29-летний защитник поучаствовал в 15 поединках, записав на свой счет один гол и четыре результативных паса.