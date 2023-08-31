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«Барселона» убрала важный пункт в сделке по Канселу

31 Августа 2023 • 08:13 Комментировать (1)

Защитник сборной Португалии и «Манчестер Сити» Жоау Канселу в ближайшее время должен пополнить ряды каталонской «Барселоны». «Сине-гранатовые» арендуют игрока до конца сезона.

Как сообщил в социальных сетях инсайдер Фабрицио Романо, из сделки будет убран важный пункт. Каталонский гранд решил не выкупать игрока по завершении арендного договора. Таким образом чемпион Испании хочет обойти риски, связанные с финансовых фэйр-плей.

Во второй части прошлого сезона Канселу выступал на правах аренды за мюнхенскую «Баварию». 29-летний защитник поучаствовал в 15 поединках, записав на свой счет один гол и четыре результативных паса.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Манчестер Сити Жоау Канселу трансферы футбола - лето 2023
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Комментарии (1)
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San13
31 Августа 2023 в 08:34
Да и правильно сделали. Конселу очень неплохой игрок, но говорят со сложным характером. Получится или нет обломать его Хави непонятно. А так, будет точка давления. Не хочешь принимать наши правила, гуляй Вася, как говорится. А ввиду того что топ клубы в очередь за ним не стоят, да и возраст уже 29, то может и поутихнуть парень.
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