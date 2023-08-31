Зинченко назвал самого сложного соперника в карьере

Защитник сборной Украины и «Ливерпуля» Александр Зинченко назвал самого сложного соперника в своей карьере.

«Это Мохамед Салах. Он очень резкий и быстрый, никогда не знаешь, чего от него ожидать на поле. Если Салаху дать пространство, и он ворвется в него, то сдержать его будет очень сложно», - передает слова украинского футболиста ютуб-канал Rio Ferdinand Presents FIVE.

Зинченко начинал карьеру в АПЛ за «Манчестер Сити». Летом прошлого года защитник сменил клубную прописку, перейдя в лондонский «Арсенал». Он заключил с «канонирами» долгосрочное трудовое соглашение, рассчитанное до середины 2026 года.