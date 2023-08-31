Почеттино ответил на вопрос о переходе Палмера в «Челси»

Рулевой лондонского «Челси» Маурисио Почеттино отреагировал на информацию о возможном переходе в клуб полузащитника «Манчестер Сити» Коула Палмера.

Согласно информации, появившейся в среду, «синие» согласовали с «горожанами» условия перехода 21-летнего игрока. Стоимость трансфера оценивается более чем в 50 млн евро, учитывая бонусы, и в четверг англичанин должен пройти медосмотр.

После победы «Челси» над «Уимблдоном» в матче Кубка лиги (2:1) журналисты спросили о Палмере у Почеттино: «На данный момент я ничего не знаю. Не могу говорить об игроках, которые не принадлежат нам. Клуб ничего не сообщал об этом. Подпишем ли мы ещё кого-то этим летом? Может быть», – цитирует аргентинца Fotmob.