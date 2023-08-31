Нападающий «Барселоны» Ансу Фати может оказаться в другом испанском клубе.

По достоверным данным, молодой форвард очень близок к переходу в английский «Брайтон» на правах аренды. Тем не менее, как сообщает Mundo Deportivo, ситуация не столь однозначна: Фати ещё не принял окончательного решения относительно своего будущего – он выбирает между «чайками» и неназванным топ-клубом Ла Лиги, в последний момент вмешавшимся в гонку.

Интерес к Ансу Фати также проявлял «Тоттенхэм», впоследствии выбывший из борьбы и сосредоточившийся на других кандидатурах. По оценке специалистов портала Transfermarkt, стоимость 20-летнего испанца составляет 35 млн евро.