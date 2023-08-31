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«Вильярреал» не отпустил защитника в «Манчестер Юнайтед» слухи

31 Августа 2023 • 02:08 Комментировать
Кадис
...
Вильярреал
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01.09 20:30

Левый защитник «Вильярреала» Альфонсо Педраса мог оказаться в «Манчестер Юнайтед».

Английский гранд лишился Люка Шоу и Тирелла Маласии, поэтому отчаянно ищет нового игрока на позицию слева в обороне. По сведениям Marca, «красные дьяволы» пытались арендовать Педрасу, однако «Вильярреал» отклонил предложение по 27-летнему латералю. Отмечается, что главной целью «Юнайтед» остаётся Марк Кукурелья («Челси»), уже давший личное согласие на переход.

Стоимость Альфонсо Педрасы оценивается экспертами Transfermarkt в 15 млн евро. Контракт испанца с «Вильярреалом» рассчитан до 2026 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Вильярреал Манчестер Юнайтед Альфонсо Педраса трансферы футбола - лето 2023
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