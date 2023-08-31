Стало известно, какую часть зарплаты Фати в «Барселоне» покроет «Брайтон»

Форвард «Барселоны» Ансу Фати продолжит карьеру в Англии.

«Брайтон» арендует испанца до конца текущего сезона без возможности выкупа. По сведениям инсайдера Фабрицио Романо, клубы достигли договорённости, и 20-летний игрок вылетит в Англию уже в четверг. Если верить информации журналиста Тони Хуанмарти, представляющего портал Sport, «чайки» покроют примерно 70-75% нынешнего оклада нападающего в «Барселоне».

Ансу Фати провёл 112 матчей за первую команду «сине-гранатовых», записав на свой счёт 29 забитых мячей и десять результативных передач. Трудовой договор игрока с каталонским грандом действует до середины 2027 года.