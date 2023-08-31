Мадридский «Атлетико» намерен арендовать полузащитника «Тоттенхэма» Пьера-Эмиля Хёйбьерга.

28-летний футболист стал целью «матрасников» ещё в июне, однако оформить трансфер датчанина не представлялось возможным из-за солидного запроса «шпор». Переговоры были заморожены, но теперь, согласно сведениям журналиста Саймона Джонса, стороны вернулись к обсуждению потенциального перехода хавбека. На этот раз речь идёт об аренде, что может значительно упростить достижение договорённости в кратчайшие сроки.

Пьер-Эмиль Хёйбьерг сыграл 148 матчей за «Тоттенхэм», отметившись 10 голами и 16 ассистами. Стоимость игрока, по оценке Transfermarkt, составляет 45 млн евро.