Холанн рассказал, что лучше всего подкрепляет его силы

Норвежский суперфорвард Эрлинг Холанн рассказал о своей привычке, которая, как он считает, позволяет ему оптимальным образом перезаряжать свои силы. Как оказалось, это сон - Эрлинг не прочь вздремнуть лишний раз и с удовольствием предается сну. Более того, для этого он даже носит специальные очки.

- Сон - одна из самых важных вещей в жизни. Хороший сон - это мой секрет, и для этого у меня есть специальные очки, которые помогают мне улучшить качество сна. Это очки с покрытием blue blocker, - цитирует слова Холанна итальянское новостное агентство ITASportPress.

Холанн выступает за «Манчестер Сити» с лета прошлого года.