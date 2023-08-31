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Холанн рассказал, что лучше всего подкрепляет его силы

31 Августа 2023 • 01:24 Комментировать

Норвежский суперфорвард Эрлинг Холанн рассказал о своей привычке, которая, как он считает, позволяет ему оптимальным образом перезаряжать свои силы. Как оказалось, это сон - Эрлинг не прочь вздремнуть лишний раз и с удовольствием предается сну. Более того, для этого он даже носит специальные очки.

- Сон - одна из самых важных вещей в жизни. Хороший сон - это мой секрет, и для этого у меня есть специальные очки, которые помогают мне улучшить качество сна. Это очки с покрытием blue blocker, - цитирует слова Холанна итальянское новостное агентство ITASportPress.

Холанн выступает за «Манчестер Сити» с лета прошлого года. 

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Эрлинг Холанн
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