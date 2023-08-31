«Вест Хэм» может не успеть подписать Костича до закрытия трансферного окна

«Вест Хэм» сохраняет надежды на подписание вингера «Ювентуса» Филипа Костича.

Лондонский клуб ищет левоногого игрока на левый фланг атаки, и 30-летний футболист находится на вершине списка интересов. Как сообщает журналист Никола Баличе, между сторонами состоятся переговоры по сербу в последние часы трансферного окна, однако существует серьёзный риск не успеть оформить сделку до истечения крайнего срока.

Филип Костич провёл в «Ювентусе» всего один сезон, отметившись 11 результативными передачами и тремя забитыми мячами в 54 матчах всех турниров. Портал Transfermarkt оценивает стоимость экс-звезды «Айнтрахта» в 22 млн евро.