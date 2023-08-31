Де Дзерби лично убедил Фати согласиться на переход в «Брайтон»

Главный тренер «Брайтона» Роберто де Дзерби сыграл ключевую роль в переговорах по переходу нападающего «Барселоны» Ансу Фати.

20-летний футболист согласился перебраться в английский клуб на правах аренды, о чём стало известно из достоверных источников. В ближайшее время «Барселона» должна принять предложение, после чего сделка состоится. Как отмечает журналист Ферран Мартинес, рулевой «чаек» Роберто де Дзерби лично позвонил Фати, рассказав ему о своём проекте и заверив в том, что у испанца будет важная роль в команде. Судя по всему, разговор произвёл положительное впечатление на воспитанника «сине-гранатовых».

Предполагается, что «Брайтон» арендует Ансу Фати до конца сезона-2023/24 без опции выкупа.