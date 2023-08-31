Романо: «Манчестер Юнайтед» готов купить Амрабата»

Полузащитник «Фиорентины» Софьян Амрабат ещё может оказаться в «Манчестер Юнайтед».

Согласно недавним слухам, «красные дьяволы» предложили «фиалкам» вариант с арендой 27-летнего игрока, но получили отказ. Инсайдер Фабрицио Романо опроверг эти сведения: по его информации, «Манчестер Юнайтед» не делал предложения по аренде Амрабата, велись лишь неофициальные переговоры. В ближайшее время английский гранд сделает официальное предложение по полноценному трансферу марокканца.

Софьян Амрабат достиг предварительной договорённости с «Манчестер Юнайтед» ещё в июне. Хавбек, оценённый порталом Transfermarkt в 30 млн евро, был и остаётся приоритетной целью манкунианцев.