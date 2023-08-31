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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Фати близок к переходу в клуб АПЛ на правах аренды

31 Августа 2023 • 00:04 Комментировать
Брайтон
...
Ньюкасл
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02.09 19:30

«Брайтон» находится в шаге от подписания нападающего «Барселоны» Ансу Фати.

В числе претендентов на испанца фигурировали другие клубы Премьер-лиги – «Тоттенхэм» и «Челси», – однако до конкретных переговоров дело не дошло. По заявлениям инсайдера Фабрицио Романо, «Брайтон» отправил официальное предложение по аренде Фати, которое «Барселона» вот-вот примет. Сам 20-летний футболист также готов пополнить ряды «чаек» – он хочет поработать с наставником Роберто де Дзерби.

Ранее сообщалось, что Ансу Фати намерен покинуть «Барселону» из-за недовольства отсутствием постоянной игровой практики. Портал Transfermarkt оценивает стоимость форварда в 35 млн евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Брайтон Ансу Фати Роберто де Дзерби трансферы футбола - лето 2023
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