«Тоттенхэм» хочет включить опцию выкупа в сделку по аренде Фати у «Барселоны»

«Тоттенхэм» намерен усилиться нападающим «Барселоны» Ансу Фати.

По заявлениям многочисленных испанских ресурсов, 20-летний футболист с высокой вероятностью отправится в аренду для получения регулярной игровой практики. Одним из главных претендентов на испанского форварда был назван «Тоттенхэм», продолжающий работать над сделкой. Согласно сведениям Sport, «шпоры» хотят включить в арендный договор опцию последующего выкупа. «Барселона» может одобрить такой вариант, если получит первоочерёдное право на обратную покупку своего воспитанника на выгодных условиях.

Специалисты портала Transfermarkt оценивают стоимость Ансу Фати в 35 млн евро.