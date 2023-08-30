Футболист «Тоттенхэма» Танги Ндомбеле интересен «Галатасараю».

«Шпоры» охотно изучают предложения по французу, поскольку тот не входит в планы наставника Анге Постекоглу. По заявлениям журналиста Фабриса Хокинса, в настоящий момент руководство «Тоттенхэма» ведёт переговоры с «Галатасараем» по трансферу 26-летнего хавбека. Английский клуб запрашивает за Ндомбеле порядка 15 млн евро. Сам игрок готов остаться в Лондоне, если приемлемые предложения так и не поступят.

Контракт Танги Дембеле с «Тоттенхэмом» рассчитан до 2025 года. В текущей кампании полузащитник ещё не появлялся на поле.