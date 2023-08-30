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Мактоминай не перейдёт в «Баварию», клуб переключился на другие цели

30 Августа 2023 • 22:48 Комментировать
Боруссия М
...
Бавария
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02.09 19:30

«Бавария» окончательно отказалась от идеи подписания полузащитника «Манчестер Юнайтед» Скотта Мактоминая.

Шотландец был обозначен в качестве одно из кандидатур мюнхенского клуба на позицию в опорной зоне, но достичь компромисса с «Манчестер Юнайтед» по условиям трансфера так и не удалось. Как информирует журналист Флориан Плеттенберг, 26-летний игрок не перейдёт в «Баварию» в текущее трансферное окно. Действующие чемпионы Бундеслиги сосредоточили усилия на приобретении Жоау Палиньи из «Фулхэма».

По некоторым данным «Манчестер Юнайтед» рассчитывал выручить за Скотта Мактоминая более 40 млн евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Манчестер Юнайтед Жоау Палинья трансферы футбола - лето 2023 Скотт Мактоминай
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