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Палмер пройдёт медосмотр в четверг, после чего подпишет контракт с «Челси»

30 Августа 2023 • 22:32 Комментировать (1)
Манчестер Сити
...
Фулхэм
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02.09 17:00

Лондонский «Челси» усилится полузащитником «Манчестер Сити» Коулом Палмером.

Как стало известно ранее, клубы достигли договорённости об условиях трансфера – «синие» заплатят за 21-летнего футболиста более 50 млн евро с учётом бонусов. По данным инсайдера Фабрицио Романо, сделка будет оформлена в четверг – сразу после того, как английский хавбек пройдёт медицинское обследование. Стороны уже готовят документы, необходимые для завершения перехода.

Коул Палмер принял участие в трёх матчах «Манчестер Сити» в текущем сезоне, записав на свой счёт два забитых мяча. В общей сложности в активе игрока шесть голов и две результативные передачи в 41 поединке за первую команду «горожан».

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Манчестер Сити Коул Палмер трансферы футбола - лето 2023
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МАНЧЕСТЕР СИТИ ФУЛХЭМ
Комментарии (1)
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ivan_petrenko95
30 Августа 2023 в 23:37
Челси на фэйр-плей никто не хочет проверить?
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