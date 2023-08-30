Палмер пройдёт медосмотр в четверг, после чего подпишет контракт с «Челси»

Лондонский «Челси» усилится полузащитником «Манчестер Сити» Коулом Палмером.

Как стало известно ранее, клубы достигли договорённости об условиях трансфера – «синие» заплатят за 21-летнего футболиста более 50 млн евро с учётом бонусов. По данным инсайдера Фабрицио Романо, сделка будет оформлена в четверг – сразу после того, как английский хавбек пройдёт медицинское обследование. Стороны уже готовят документы, необходимые для завершения перехода.

Коул Палмер принял участие в трёх матчах «Манчестер Сити» в текущем сезоне, записав на свой счёт два забитых мяча. В общей сложности в активе игрока шесть голов и две результативные передачи в 41 поединке за первую команду «горожан».