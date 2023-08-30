Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Фулхэм» отказался от подписания Педро

30 Августа 2023 • 22:32 Комментировать
Арсенал
2:2
Фулхэм
окончен

Руководство лондонского «Фулхэма» приняло решение отказаться от идеи подписания бразильского нападающего Педро Абреу.

По информации журналиста Лео Жозе, «дачники» не стали рассматривать от кандидатуру футболиста бразильской национальной команды после совещания по трансферам, прошедшего в минувшие выходные. Сообщается, что «Фулхэм» продолжит поиски нападающего в последние дни трансферного окна, чтобы заменить ушедшего в «Аль-Хиляль» Александара Митровича.

Ранее появилась информация, что интерес к Педро проявляют «Зенит», «Бенфика», «Ноттингем Форест», «Брентфорд», «Лион» и «Аль-Хиляль». Портал Transfermarkt оценивает стоимость 26-летнего участника ЧМ-2022 в 22 миллиона евро.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Фулхэм Фламенго Педро Абреу трансферы футбола - лето 2023
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 30 Августа
23:36 · Англия. Премьер-лига
«Тоттенхэм» хочет включить опцию выкупа в сделку по аренде Фати у «Барселоны»
23:07 · Англия. Премьер-лига
«Галатасарай» ведёт переговоры по полузащитнику «Тоттенхэма» слухи
22:48 · Англия. Премьер-лига
Мактоминай не перейдёт в «Баварию», клуб переключился на другие цели
22:32 · Англия. Премьер-лига
Палмер пройдёт медосмотр в четверг, после чего подпишет контракт с «Челси» 1
22:32 · Англия. Премьер-лига
«Фулхэм» отказался от подписания Педро
22:22 · Англия. Премьер-лига
«Бавария» установила ценник на Гравенберха, которого намерен подписать «Ливерпуль»
21:56 · Англия. Премьер-лига
Палинья хочет перейти в «Баварию»
21:40 · Англия. Премьер-лига
Кейну запретили посещать тренировочную базу «Тоттенхэма» перед трансфером в «Баварию» слухи
21:33 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» отклонил предложения «Севильи» и «Эвертона» по молодому полузащитнику
21:23 · Англия. Премьер-лига
«Интер» претендует на полузащитника «Тоттенхэма» слухи
20:56 · Англия. Премьер-лига
Хави рассчитывает, что Канселу проведёт тренировку с «Барселоной» уже в четверг
20:48 · Англия. Премьер-лига
«Челси» пытался подписать Баркола, но игрок предпочёл «ПСЖ»
20:46 · Англия. Премьер-лига
​«Челси» покупает молодого хавбека «Манчестер Сити»
20:30 · Англия. Премьер-лига
​Ван де Бек может продолжить карьеру в Турции
20:21 · Англия. Премьер-лига
​«Ливерпуль» ведёт переговоры по Гравенберху
Все новости
Рекомендуем