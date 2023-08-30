«Фулхэм» отказался от подписания Педро

Руководство лондонского «Фулхэма» приняло решение отказаться от идеи подписания бразильского нападающего Педро Абреу.

По информации журналиста Лео Жозе, «дачники» не стали рассматривать от кандидатуру футболиста бразильской национальной команды после совещания по трансферам, прошедшего в минувшие выходные. Сообщается, что «Фулхэм» продолжит поиски нападающего в последние дни трансферного окна, чтобы заменить ушедшего в «Аль-Хиляль» Александара Митровича.

Ранее появилась информация, что интерес к Педро проявляют «Зенит», «Бенфика», «Ноттингем Форест», «Брентфорд», «Лион» и «Аль-Хиляль». Портал Transfermarkt оценивает стоимость 26-летнего участника ЧМ-2022 в 22 миллиона евро.