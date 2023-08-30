«Бавария» установила ценник на Гравенберха, которого намерен подписать «Ливерпуль»

Полузащитник «Баварии» Райан Гравенберх может перейти в «Ливерпуль».

Нидерландский игрок готов сменить клуб, так как не получает желаемой игровой практики в Мюнхене. Основным претендентом на Гравенберха считается английский «Ливерпуль», уже начавший переговоры с «Баварией». Как сообщает Sky Sports, немецкий гранд одобрит продажу 21-летнего хавбека, если за него предложат от 35 до 40 млн евро. Известно также, что 7,5% от данной суммы достанется «Аяксу», в котором футболист начинал свою карьеру.

Контракт Райана Гравенберха с «Баварией» рассчитан до 2027 года, а его стоимость, по данным Transfermarkt, составляет 30 млн евро.