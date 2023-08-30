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«Бавария» установила ценник на Гравенберха, которого намерен подписать «Ливерпуль»

30 Августа 2023 • 22:22 Комментировать
Боруссия М
...
Бавария
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02.09 19:30

Полузащитник «Баварии» Райан Гравенберх может перейти в «Ливерпуль».

Нидерландский игрок готов сменить клуб, так как не получает желаемой игровой практики в Мюнхене. Основным претендентом на Гравенберха считается английский «Ливерпуль», уже начавший переговоры с «Баварией». Как сообщает Sky Sports, немецкий гранд одобрит продажу 21-летнего хавбека, если за него предложат от 35 до 40 млн евро. Известно также, что 7,5% от данной суммы достанется «Аяксу», в котором футболист начинал свою карьеру.

Контракт Райана Гравенберха с «Баварией» рассчитан до 2027 года, а его стоимость, по данным Transfermarkt, составляет 30 млн евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Бавария Райан Гравенберх трансферы футбола - лето 2023
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