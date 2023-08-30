Палинья хочет перейти в «Баварию»

Полузащитник «Фулхэма» Жоау Палинья намерен пополнить ряды «Баварии».

28-летний игрок стал одной из приоритетных целей мюнхенцев, занимающихся поисками нового опорного хавбека. Как сообщалось ранее, «Фулхэм» не заинтересован в продаже своей звезды, однако теперь ситуация обстоит иначе: по данным журналиста Флориана Плеттенберга, португалец настаивает на переходе в «Баварию», клубы пытаются найти взаимовыгодное решение. Рулевой «дачников» Марку Силва не одобряет уход футболиста, но руководство больше не считает его неприкасаемым.

Эксперты портала Transfermarkt оценивают стоимость Жоау Палиньи в 40 млн евро.