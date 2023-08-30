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Кейну запретили посещать тренировочную базу «Тоттенхэма» перед трансфером в «Баварию» слухи

30 Августа 2023 • 21:40 Комментировать
Бёрнли
...
Тоттенхэм
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02.09 17:00

Нападающий «Баварии» Гарри Кейн не лучшим образом попрощался с «Тоттенхэмом».

Переход англичанина в мюнхенский клуб был официально подтверждён 12 августа. Как информирует журналист Мэтт Лоу, 30-летний игрок не смог лично попрощаться с бывшими одноклубниками перед вылетом в Германию, поскольку ему запретили появляться на тренировочной базе «шпор» за несколько часов до оформления сделки. Кроме того, по той же причине форвард не смог забрать личные вещи, которые были высланы ему позднее.

«Тоттенхэм» заработал на продаже Гарри Кейна 100 млн евро. В системе лондонского клуба футболист находился с 2004 года, а в составе первой команды отметился 280 голами в 435 матчах.

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Евро-Футбол.Ру,
Тоттенхэм Бавария Гарри Кейн
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