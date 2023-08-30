«Манчестер Юнайтед» отклонил предложения «Севильи» и «Эвертона» по молодому полузащитнику

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Ханнибал Межбри мог покинуть клуб.

20-летний игрок выступает преимущественно за дубль «красных дьяволов», однако пользуется спросом на трансферном рынке. По сведениям журналиста Лаури Уайтуэлла, «Эвертон» и испанская «Севилья» связывались с «Манчестер Юнайтед» по вопросу перехода Межбри, но получили отказ. В манчестерском клубе считают, что тунисец сможет принести пользу команде Эрика тен Хага в текущем сезоне.

Согласно оценке экспертов Transfermarkt, стоимость Ханнибала Межбри составляет 8 млн евро. В прошлой кампании атакующий хавбек выступал за «Бирмингем» на правах аренды.