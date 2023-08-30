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«Интер» претендует на полузащитника «Тоттенхэма» слухи

30 Августа 2023 • 21:23 Комментировать
Бёрнли
...
Тоттенхэм
1 3.90 X 4.05 2 1.88
02.09 17:00

Хавбек «Тоттенхэма» Танги Ндомбеле может оказаться в «Интере».

26-летний футболист не слишком востребован в «Тоттенхэме», поэтому подыскивает себе новый клуб. По информации итальянских СМИ, ссылающихся на FCInterNews, услуги француза были предложены «Интеру». Речь идёт об аренде, при которой «нерадзурри» платили бы полузащитнику порядка 3 млн евро в год. Миланский клуб всерьёз рассматривает такую возможность, поскольку Симоне Индзаги хотел бы укрепить среднюю линию своей команды ещё одним игроком.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость Танги Ндомбеле в 22 млн евро. В прошлом сезоне французский футболист выступал на правах аренды за «Наполи».

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Интер Милан Тоттенхэм Танги Ндомбеле трансферы футбола - лето 2023
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