Хавбек «Тоттенхэма» Танги Ндомбеле может оказаться в «Интере».

26-летний футболист не слишком востребован в «Тоттенхэме», поэтому подыскивает себе новый клуб. По информации итальянских СМИ, ссылающихся на FCInterNews, услуги француза были предложены «Интеру». Речь идёт об аренде, при которой «нерадзурри» платили бы полузащитнику порядка 3 млн евро в год. Миланский клуб всерьёз рассматривает такую возможность, поскольку Симоне Индзаги хотел бы укрепить среднюю линию своей команды ещё одним игроком.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость Танги Ндомбеле в 22 млн евро. В прошлом сезоне французский футболист выступал на правах аренды за «Наполи».