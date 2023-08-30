Хави рассчитывает, что Канселу проведёт тренировку с «Барселоной» уже в четверг

Главный тренер «Барселоны» Хави Эрнандес надеется на скорейший приход в команду правого защитника Жоау Канселу.

Каталонский клуб вот-вот закроет сделку по португальцу, принадлежащему «Манчестер Сити». 29-летний игрок проведёт нынешний сезон в «Барселоне» на правах аренды, также гранд Ла Лиги сможет выкупить игрока, если сочтёт это необходимым. Согласно обновлённой информации журналиста Херарда Ромеро, переход Канселу должен быть оформлен окончательно вечером среды или в четверг. Известно также, что рулевой Хави Эрнандес надеется увидеть латераля на тренировке уже 31 августа.