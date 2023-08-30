Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Челси» пытался подписать Баркола, но игрок предпочёл «ПСЖ»

30 Августа 2023 • 20:48 Комментировать
Челси
...
Ноттингем Форест
1 1.40 X 4.90 2 8.50
02.09 17:00

Лондонский «Челси» планировал переманить в свои ряды вингера «Лиона» Брэдли Баркола.

Как стало известно на днях, 20-летний футболист близок к переходу в «Пари Сен-Жермен». По информации SportsZone, незадолго до этого попытку оформить трансфер перспективного француза предпринял «Челси». Владелец «Лиона» Джон Текстор был готов одобрить продажу Баркола в лондонский клуб, однако тот решительно настроен перебраться именно в «ПСЖ», что и стало препятствием.

По некоторым данным, парижский гранд предложил «Лиону» порядка 45 млн за Брэдли Баркола. Переход должен состояться до закрытия летнего трансферного окна.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Лион Челси ПСЖ трансферы футбола - лето 2023 Брэдли Баркола
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ЧЕЛСИ НОТТИНГЕМ ФОРЕСТ
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 30 Августа
21:56 · Англия. Премьер-лига
Палинья хочет перейти в «Баварию»
21:40 · Англия. Премьер-лига
Кейну запретили посещать тренировочную базу «Тоттенхэма» перед трансфером в «Баварию» слухи
21:33 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» отклонил предложения «Севильи» и «Эвертона» по молодому полузащитнику
21:23 · Англия. Премьер-лига
«Интер» претендует на полузащитника «Тоттенхэма» слухи
20:56 · Англия. Премьер-лига
Хави рассчитывает, что Канселу проведёт тренировку с «Барселоной» уже в четверг
20:48 · Англия. Премьер-лига
«Челси» пытался подписать Баркола, но игрок предпочёл «ПСЖ»
20:46 · Англия. Премьер-лига
​«Челси» покупает молодого хавбека «Манчестер Сити»
20:30 · Англия. Премьер-лига
​Ван де Бек может продолжить карьеру в Турции
20:21 · Англия. Премьер-лига
​«Ливерпуль» ведёт переговоры по Гравенберху
20:16 · Англия. Премьер-лига
​Балогун сменил «Арсенал» на «Монако» официально
19:56 · Англия. Премьер-лига
«Лутон» приобретёт защитника «Манчестер Юнайтед» слухи
18:47 · Англия. Премьер-лига
​Лукаку стал игроком «Ромы» - источник
17:55 · Англия. Премьер-лига
​«Аль-Иттихад» положил глаз на защитника «Ливерпуля» 1
17:40 · Англия. Премьер-лига
​«Фиорентина» отклонила предложение «Манчестер Юнайтед» по Амрабату
17:20 · Англия. Премьер-лига
​«Брайтон» сделал предложение по хавбеку «Арсенала» 1
Все новости
Рекомендуем