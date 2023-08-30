«Челси» пытался подписать Баркола, но игрок предпочёл «ПСЖ»

Лондонский «Челси» планировал переманить в свои ряды вингера «Лиона» Брэдли Баркола.

Как стало известно на днях, 20-летний футболист близок к переходу в «Пари Сен-Жермен». По информации SportsZone, незадолго до этого попытку оформить трансфер перспективного француза предпринял «Челси». Владелец «Лиона» Джон Текстор был готов одобрить продажу Баркола в лондонский клуб, однако тот решительно настроен перебраться именно в «ПСЖ», что и стало препятствием.

По некоторым данным, парижский гранд предложил «Лиону» порядка 45 млн за Брэдли Баркола. Переход должен состояться до закрытия летнего трансферного окна.