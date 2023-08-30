​«Челси» покупает молодого хавбека «Манчестер Сити»

Полузащитник Коул Палмер переходит из «Манчестер Сити» в «Челси». Как сообщает в социальных сетях авторитетный инсайдер Фабрицио Романо, клубы согласовали трансфер 21-летнего футболиста за 40 миллионов фунтов (примерно 46,5 млн евро). Ещё 5 миллионов фунтов (5,82 млн евро) будет заложено в сделку как бонусы.

В ближайшее время Палмер пройдёт медицинское обследование, после чего трансфер окончательно будет оформлен.

Коул Палмер является воспитанником академии «Манчестер Сити». За первую команду «горожан» полузащитник провёл 41 официальный матч. В них Палмер забил шесть голов и отдал два результативных паса на партнёров.